Диетолог перечислила способы избавления от отеков Диетолог Стародубцева: избавиться от отеков поможет налаженный водный баланс

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Чтобы избавиться от отеков, необходимо наладить водный баланс, рассказала в беседе с РИАМО диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева. Она подчеркнула, что отеки возникают из-за дефицита жидкости в организме.

Как отметила диетолог, нормой употребления чистой воды являются 30 мл на килограмм веса. При этом следует исключить из рациона кофе, чай и другие кофеионсодержащие напитки, которые, будучи природными диуретиками, выводят из организма жидкость, провоцируя возникновение отеков. Также лучше отказаться от употребления копченых, сильно соленых и сильно острых продуктов.

Исключите быстрые углеводы: сахар, выпечку, сладости, а также сильно переработанные крахмалистые продукты: белый рис и кукурузные хлопья. Это поможет избавиться от отеков, а также наладить работу ЖКТ, — продолжила врач.

Кроме того, причиной постоянных отеков может оказаться непереносимость лактозы, добавила нутрициолог. Чтобы проверить это, нужно попробовать на несколько дней полностью отказаться от молочных продуктов и посмотреть результат. Если отеки прошли, это означает, что организм плохо реагирует на лактозу.

Возникновению отеков способствует и малоподвижный образ жизни, отметила эксперт. Застой лимфы и недостаточное кровообращение являются причиной не только отеков, но и воспалительных процессов в организме. Поэтому ежедневная зарядка поможет лимфе очищать организм и выводить лишнюю жидкость.

Как подчеркнула Стародубцева, отечность является серьезным сигналом о необходимости изменить образ жизни и питания. В противном случае ситуация будет ухудшаться, и с возникшими патологическими процессами справиться будет гораздо сложнее, чем с отеками.

Ранее врач-нефролог Михаил Алексеев предупредил, что обилие в рационе соленых продуктов может негативно отразиться на состоянии почек: им придется больше работать, чтобы вывести избыток натрия из организма. Это чревато задержкой жидкости, отеками и повышением артериального давления.