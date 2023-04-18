Диетолог перечислила самые полезные виды мяса Диетолог Писарева назвала крольчатину одним из самых полезных видов мяса

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Крольчатина

Одним из самых полезных видов мяса является крольчатина, так как в ней содержится большое количество легкоусвояемого белка, рассказала врач-диетолог Ирина Писарева. Она уточнила в беседе с «МК в Ленобласти», что в этом мясе также присутствуют необходимые для организма человека витамины.

Лучше всего крольчатина, так как она содержит большое количество легкоусвояемого белка. Крольчатина содержит большое количество витаминов — В12, В6, хром, цинк, — отметила специалист.

По словам врача, мясо является одним из главных источников белка, но также содержит разные микро- и макроэлементы. Писарева добавила, что стоит включить в рацион курицу, так как она низкокалорийная и подходит тем, кто сидит на диетах. Кроме того, в курице содержатся аминокислоты, большое количество белка и витамины группы B. Специалист также порекомендовала обратить внимание на мясо индейки, так как в нем присутствует триптофан, который участвует в образовании эндорфинов. Индейка полезна для щитовидной железы и профилактики новообразований.

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала покупать мясо в магазинах, а не на стихийных рынках. По ее словам, в таком случае человек обезопасит себя от возможности заболеть распространенной формой сибирской язвы.