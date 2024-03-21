Диетолог перечислила продукты, замедляющие появление морщин Диетолог Редина: продукты с омега-3 замедляют появление морщин

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Продукты с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, такие как лосось, орехи, авокадо и льняное масло, улучшают состояние кожи лица и замедляют появление морщин, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Ольга Редина. Она пояснила, что эти кислоты обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Если включить их в рацион, то кожа станет более напитанной, сияющей, увеличится ее тургор, а морщины станут менее заметными, и скорость их образования значительно снизится, — подчеркнула специалист.

Кроме того, по ее словам, антиоксидантами богаты овощи и фрукты, особенно яркие и цветные. Содержащиеся в них бета-каротин, витамины Е и С помогают бороться со свободными радикалами, которые повреждают клетки кожи, способствуя образованию морщин. Эксперт порекомендовала включить в рацион томаты, красный перец, брокколи, шпинат, апельсины и красные яблоки.

Также в борьбе с появлением морщин помогают белковые продукты, продолжила диетолог. Она напомнила, что белок является строительным материалом, в том числе для кожи. Поэтому сбалансированное употребление рыбы, мяса, яиц и бобовых сохранит кожу здоровой и упругой на долгие годы. Предотвратить образование морщин позволит и увлажнение кожи изнутри, поэтому важно ежедневно пить достаточное количество воды, резюмировала эксперт.

Ранее телеведущая Юлия Барановская рассказала, что избавиться от мимических морщин ей помогают «уколы красоты», то есть инъекции высокоочищенного ботулотоксина. При этом она призналась, что не злоупотребляет подобными процедурами.