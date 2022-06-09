Диетолог перечислила продукты, помогающие в профилактике рака Диетолог Соломатина перечислила продукты, помогающие в профилактике рака

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тёмные ягоды, крестоцветные овощи, зелёный чай и специи помогают в профилактике рака, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина «Москве 24». Так, голубика, черника и ежевика содержат рекордное количество антиоксидантов. Также полезны продукты с витамином C, бета-каротином и ликопином, отметила она.

Бета-каротин — это абрикосы, тыква, морковь. Ликопин — помидоры, особенно термически обработанные, натуральная паста, натуральный томатный сок. Он предотвращает рак простаты в основном. По бета-каротину есть исследования по поводу рака молочной железы, рака слизистых оболочек, — сказала Соломатина.

Она добавила, что для профилактики онкологии необходима клетчатка, которую можно получить из брокколи. Витамина С много в шиповнике, квашеной капусте, болгарском перце и черной смородине.

Из напитков диетолог отметила зелёный чай.

Ранее Елена Соломатина посоветовала людям старше 60 лет включить в свой рацион продукты с содержанием витамина D, B12 и омеги-3. По её словам, эти полезные микроэлементы защищают от когнитивных нарушений и минимизируют риск остеопороза. Витамин D и омега-3 содержатся в сале, поэтому Соломатина порекомендовала пожилым людям есть его по 10–20 граммов сала ежедневно вместо колбасы.