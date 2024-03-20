Диетолог перечислила продукты, которые замедлят старение Диетолог Редина: ягоды и орехи помогут замедлить старение организма

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Чтобы замедлить процесс старения организма, нужно включить в рацион богатые антиоксидантами продукты: ягоды, фрукты, орехи, темный шоколад, зеленый чай и некрахмалистые овощи, рассказала диетолог Ольга Редина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, негативно влияющими на клетки.

Антиоксидантами богаты такие продукты, как ягоды (например, малина или голубика), фрукты, особенно цитрусовые, орехи, некрахмалистые овощи, темный шоколад, зеленый чай, — пояснила диетолог.

Старение замедлят и продукты с коллагеном, который сохраняет упругость кожи. Подойдут яйца, мясо, костный бульон, морские водоросли и рыба. Редина посоветовала в целом придерживаться принципов здорового питания, чтобы помочь организму дольше оставаться здоровым. Так, важно есть достаточное количество белков, жиров и углеводов. В рационе также должны быть продукты, богатые витаминами и минералами.

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