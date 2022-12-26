Диетолог перечислила последствия передозировки витамином С Диетолог Соломатина: передозировка витамином С может спровоцировать аллергическую реакцию

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Избыток витамина С в организме может спровоцировать аллергическую реакцию, способную выразиться в виде кожных высыпаний или отеке Квинке, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, при передозировке возможны боли и спазмы в животе, диарея, рвота и метеоризм. Также из-за избытка витамина С в почках начинают откладываться камни, добавила специалист.

Могут быть боли, спазмы в животе, урчание, метеоризм. Может быть диарея, рвота как признаки отравления <...> Могут также начать страдать почки, потому что при передозировке в них начинают откладываться оксалатные камни, — заявила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что передозировки витамина С можно достигнуть только при его употреблении из препаратов, так как из обычных продуктов питания его невозможно получить в достаточных для этого объемах. Чтобы избежать негативных последствий следует принимать препараты с витамином С только по назначению врача, предварительно сдав анализ крови и определив его уровень в организме.

Терапевт Тимур Асанов ранее рассказал, что безопасная для здоровья норма мандаринов для взрослого человека составляет пять-шесть штук в день. Медик подчеркнул, что желательно разбить их на порции, а не съедать за раз. Он добавил, что «чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше».