Диетолог перечислила полезные при ожирении печени продукты Диетолог Белева посоветовала включить в рацион рыбу при ожирении печени

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При стеатозе, ожирении печени, следует включить в рацион рыбу нежирных сортов, посоветовала врач-диетолог Эльвира Белева. В беседе с «Москвой 24» она заявила, что при лечении болезни важно увеличить количество потребляемого белка. В этом также могут помочь гречневые и овсяные крупы.

Рыба к тому же содержит незаменимые аминокислоты — холин и метионин, которые не дают жиру накапливаться в печени. Таким же свойством обладают гречневая и овсяная крупы, — пояснила специалист.

По словам врача, в рацион также следует добавить растительное масло. В маслах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря которым ускоряется расщепление жиров. Растительные масла обладают хорошим желчегонным эффектом, необходимым для очищения печени. Они также помогают в обновлении клеток кожи. Полезными продуктами при стеатозе являются цветная капуста, пастернак и горох, которые помогают очистить печень.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее порекомендовала отказаться от ежедневного употребления овсянки. По ее словам, овсянка обедняет рацион кальцием, что особенно вредно для пожилых людей. Кроме того употребление овсяной каши может привести к набору лишнего веса.