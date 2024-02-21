Диетолог перечислила неочевидные продукты, которые мешают худеть Диетолог Денисенко: йогурты с добавками могут помешать похудению

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Йогурты, творожки с наполнителями, соки и обезжиренные продукты могут помешать процессу похудения, предупредила диетолог Людмила Денисенко. В разговоре с KP.RU специалист уточнила, что в йогуртах на самом деле содержится большое количество сахара и вредные добавки — ароматизаторы и красители.

Помимо сахара, там еще и другие не самые полезные добавки — ароматизаторы, красители, загустители. Даже если они разрешены, это еще не означает, что в большом количестве полезны. Лучше покупать или делать дома обычный несладкий йогурт, — посоветовала диетолог.

В пакетированные соки добавляют большое количество сахара, в них практически нет клетчатки и витаминов. Вопреки распространенному мнению, обезжиренные молочные продукты также вредят похудению: они плохо насыщают, из-за этого человек рискует съесть больше. Денисенко добавила, что худеющим стоит отказаться от сладких мюсли, каш быстрого приготовления, протеиновых батончиков и продуктов без глютена. Последние на самом деле не относятся к здоровым и диетическим, как стало принято считать в последнее время, и нужны только для людей, страдающих от непереносимости глютена.

Врач-диетолог Юлия Чехонина ранее заявила, что отказ от хлеба не поможет похудеть. По ее словам, худеющим лучше исключить из рациона сдобные изделия, в которых обычно присутствует лишний жир, и сладости.