Диетолог перечислила наиболее полезные морепродукты Диетолог Джутова: мидии и осьминоги являются наиболее полезными морепродуктами

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Наиболее полезными морепродуктами являются мидии, кальмары и осьминоги, рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова. В беседе с Lenta.ru специалист подчеркнула, что в мидиях есть цинк, железо, натрий и витамины, в связи с чем их стоит включить в рацион при низком иммунитете, особенно в сезон простуд.

В мидиях содержатся цинк, йод, железо, натрий, витамины E и D, а также группы В. Этот продукт необходимо включать в рацион людям с ослабленным иммунитетом, особенно в сезон разгула ОРВИ, так как этот продукт снижает негативное воздействие окислительного процесса, — пояснила диетолог.

В осьминогах, как и в других морепродуктах, много полезных для здоровья омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые позитивно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Также продукт полезен для кишечника. В осьминогах содержится железо, необходимое при анемии. Кроме того, Джутова советует есть этот морепродукт для снижения интенсивности проявления депрессии.

В кальмарах есть витамины В12 и В6, которые нужны организму для поддержания работы нервной и кровеносной систем. Диетолог добавила, что регулярное употребление этого продукта хорошо отразится на внешнем виде благодаря кальцию и фосфору.

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