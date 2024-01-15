Диетолог перечислила лучшие способы детоксикации после праздников Врач Водолазкая: брокколи и цитрусовые помогут детоксикации после праздников

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Чтобы легче справиться с задачами по детоксикации организма после новогодних праздников, необходимо употреблять брокколи и цитрусовые, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог Ангелина Водолазкая. Она призвала в целом уменьшить объем поступающей пищи и поддерживать восполнять уровень жидкости.

По словам врача, брокколи при невысокой калорийности содержит массу витаминов, полезных минералов и пищевых волокон.

Пищевые волокна способствуют улучшению перистальтики кишечника и его опорожнению. Брокколи богата глюкозинолатами — одним из важнейших пищевых компонентов для поддержки работы печени, — подчеркнула специалист.

Витамин С, содержащийся в цитрусовых, является антиоксидантом немедленного действия, что также способствует выведению токсинов из организма. Также цитрусовые богаты клетчаткой, которая помогает детоксикации и стимулирует нормальную работу ЖКТ. Кроме того, для улучшения процесса пищеварения и обмена веществ полезно употреблять 50 г свежего имбиря в день. Природным уросептиком является клюква, богатая фенольными соединениями, эта ягода помогает нормализовать работу мочевыделительной системы.

Как добавила врач, также стоит обратить внимание на сладкий перец. Этот овощ является рекордсменом по содержанию витамина C, а также богат витаминами группы A. Этот овощ на клеточном уровне защищает организм от свободных радикалов, снижая оксидативный стресс.

Ранее терапевт Ирина Баранова рассказала, что так называемые витаминные бомбы помогают человеку набрать суточную норму необходимых микроэлементов, поэтому их нужно добавить в рацион. Такими продуктами являются лосось, брокколи, томаты, говяжья печень и авокадо.