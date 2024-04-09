Диетолог перечислила, кому противопоказана шаурма Врач Соломатина: от шаурмы лучше воздержаться детям и беременным женщинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шаурма противопоказана детям, пожилым людям и беременным женщинам, потому что они находятся в повышенной группе риска, рассказала «360» врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Испорченное блюдо может вызвать тошноту, дискомфорт и даже отравление. По словам медика, в шаурме могут присутствовать кишечная палочка, листерии и стафилококк.

Диетолог объяснила, что шаурма обладает всеми благоприятными условиями для размножения золотистого стафилококка.

Во-первых, все это мелко нарезано. Во-вторых, завернуто. В-третьих, туда добавляют салатик. Влажность, тепло, темно. И много питательной среды. Ну и почему бы там не размножиться? — добавила врач.

В сам продукт бактерия может попасть при использовании просроченного или зараженного сырья, а также с доски или ножа, которые до этого контактировали с сырым мясом, или из-за повара, у которого грязные руки, отметила Соломатина.

Ранее Роскачество исследовало шаурму из Санкт-Петербурга и Москвы и обнаружило золотистый стафилококк в одном из образцов. Такой продукт может представлять смертельную опасность. Больше всего нарушений касались санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии. Их допустили 27 торговых марок. Только два образца из 29 оказались без нарушений по этому показателю. Кишечная палочка обнаружена в продукции 15 торговых марок.