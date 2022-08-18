Диетолог перечислила эффективные в борьбе с целлюлитом продукты Диетолог Русакова: в борьбе с целлюлитом помогают морепродукты и свежие овощи

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В борьбе с целлюлитом помогает регулярное употребление морепродуктов, свежих овощей, несладких фруктов, а также достаточное количество воды, рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По ее словам, все перечисленные продукты улучшают синтез коллагена, а также богаты витамином С, что делает кожу здоровее, пишет «Москва 24».

Нужно, чтобы в рационе было меньше сахара, а также отсутствовали колбасные изделия и полуфабрикаты, — отметила Русакова.

Она предупредила, что большое количество сахара и соли в рационе приводит к задержке жидкости в подкожно-жировой клетчатке, что становится причиной неровного рельефа. Более того, сахаросодержащие продукты стимулируют выработку жира и усугубляют жировые отложения.

Диетолог подчеркнула, что от целлюлита нельзя избавиться только с помощью правильного питания. Необходимо больше двигаться, потому что от этого зависит лифмодренаж, лимфоотток и микроциркуляция. Кроме того, существует множество процедур, которые способствуют выравниванию подкожного слоя, заключила специалист.

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