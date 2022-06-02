Диетолог перечислил продукты, вызывающие камни в почках Диетолог Арзамасцев перечислил продукты, вызывающие появление камней в почках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофе в стаканчике

Появление камней в почках вызывают кислая зелень, кофе, соль и алкоголь, сообщил врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев «Москве 24». Он объяснил, что оксалатные камни в почках появляются из соли щавелевой кислоты, которая содержится в щавеле, шпинате и другой кислой зелени. Кофе же провоцирует оседание в почках кальция.

Если пить очень много кофе, особенно если ещё принимать какие-то добавки с кальцием, он способствует выведению кальция из организма — это первый минус. Второй минус в том, что при недостаточном потреблении воды этот кальций не будет полностью выводиться из организма и будет проседать в том числе в почках, — сказал Арзамасцев.

Он добавил, что соль задерживает воду и нарушает ток жидкости в организме, что тоже повышает риск образования камней.

Диетолог, нефролог Анна Коробкина ранее рассказала NEWS.ru, что вызвать образование камней в почках может злоупотребление мясной пищей и наваристыми супами на кости. Медик добавила, что парный орган «терпеливый» и образования не всегда сразу дают о себе знать.

Спикер подчеркнула, что проблема часто вскрывается спонтанно, во время диспансеризации. Эксперт добавила, что первые симптомы почечнокаменной или мочекаменной болезни зависят от расположения образований, а не от размеров, — например в мочеточнике конкременты дают о себе знать сразу сильными болями.