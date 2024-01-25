Диетолог озвучил нестандартный метод снижения холестерина Диетолог Иванов: финики помогают снизить холестерин и сахар в крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление фиников снижает уровень «плохого» холестерина в крови, рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач-диетолог Константин Иванов. Также, по его словам, этот продукт способствует снижению уровня сахара.

Есть исследование, абсолютно точное, на предмет того, что финики снижают уровень липопротеинов низкой плотности, то есть этого атерогенного, «плохого» холестерина, — отметил специалист.

Диетолог добавил, что присутствие фиников в рационе также снижает уровень содержания глюкозы в крови, что особенно важно, когда речь идет о преддиабетическом состоянии. В то же время, по словам врача, употребление сухофрукта не исключает прием лекарств. Кроме того, важно не есть финики в больших количествах, так как они содержат довольно высокий углеводный индекс. В умеренных количествах этот продукт весьма полезен, резюмировал Иванов.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что полиненасыщенные жирные кислоты, имеющие общее название «омега-3», снижают уровень холестерина в крови, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также, по ее словам, эти вещества полезны для гормонального и психического здоровья человека.