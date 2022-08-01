Диетолог открыла секрет, как есть хлеб и не толстеть Диетолог Михалева: употребление хлеба в первой половине дня не отразится на фигуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы есть хлеб и не толстеть, лучше всего употреблять его только в первой половине дня, рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева. Секрет похудения в том, чтобы заниматься спортом, считать калории и обращать внимание на гликемический индекс мучного изделия, объяснила она в беседе с Lenta.ru.

Если до конца дня вы израсходуете всю энергию, полученную из углеводов, то ее избыток не превратится в жир, — объяснила врач.

Михалева предупредила, что чем выше гликемический индекс (ГИ) изделия, тем быстрее он способен поднять уровень глюкозы в крови, что приведет к появлению лишних килограммов. Белый хлеб имеет максимальный ГИ, а ржаной — минимальный. Чтобы уменьшить этот показатель, эксперт предлагает ненадолго поместить мучное изделие морозильную камеру.

Диетолог также рекомендует есть такой хлеб, в составе которого есть отруби и зерна. Это делает продукт более питательным благодаря концентрации витаминов и микроэлементов.

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что людям на диете стоит делать выбор в пользу бездрожжевого цельнозернового хлеба. По ее словам, такой хлеб полезен для организма, если употреблять его в разумных количествах — один-два кусочка за завтраком. В процессе снижения веса не стоит есть мучное во второй половине дня, а также изделия из белой муки, пояснила эксперт.