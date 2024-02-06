Диетолог опровергла распространенные мифы о микроволновках Диетолог Соломатина: микроволновки не могут вызвать рак

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Мнения о том, что СВЧ-печи производят вредные лучи, а пища, разогретая в ней, становится опасной и может даже вызвать рак, не соответствуют действительности, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, микроволновки, наоборот, «раскрывают» полезные и питательные вещества в еде.

Когда микроволны внедряются в пищу, они ее разогревают и снаружи, и изнутри. Еда прогревается быстрее, чем во время иных методов термической обработки. Все это позволяет сохранить микроэлементы и витамины, которые при варке или жарке мгновенно разрушаются, — объяснила врач.

Еще одним мифом является утверждение о радиоактивном излучении, исходящем из микроволновок, продолжила медик. Она напомнила, что в этих приборах есть только электромагнитные волны, которые остаются в закрытом пространстве, не вредя окружающим — в отличие от излучения от экрана телевизора или смартфона. При этом волны в СВЧ-печи не накапливаются в пище, а проходят насквозь и гаснут.

Миф о «радиоактивности» микроволновок породил и мнение, что еда, разогретая в СВЧ, может вызвать рак, добавила диетолог. По ее словам, ни одно исследование и наблюдение не подтвердило связи между использованием микроволновой печи и развитием онкологических заболеваний.

Однако важно обращать внимание на посуду, в которой разогревается пища. Так, в пластиковой посуде содержатся крайне опасные соединения — фталаты, которые под воздействием температуры проникают в пищу и способны вызвать нарушения в работе эндокринной системы, а также ожирение, бесплодие и даже онкологические проблемы. Как подчеркнула диетолог, особенно фталаты опасны для детей и беременных женщин.

Ранее эксперт по ремонту техники Александр Коротенко рассказал, что появление искр при использовании СВЧ-печи происходит не только из-за неправильной посуды, но и при отслоении краски внутри или повреждении слюды. Специалист добавил, что это может указывать на скорую поломку микроволновки.