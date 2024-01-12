Диетолог опровергла миф о пользе ананасов для похудения Диетолог Стародубова: ананасы не обладают жиросжигающим свойством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ананасы не обладают жиросжигающим свойством, развеяла популярный миф главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что данный продукт содержит фермент, который улучшает расщепление белков и обладает противовоспалительным действием, но не будет способствовать снижению массы тела.

Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, — заблуждение, — уточнила диетолог.

В ананасах содержатся бета-каротин, витамины С, РР и группы В, кальций, цинк, магний и йод. Также в данном фрукте есть клетчатка, которая положительно влияет на органы желудочно-кишечного тракта и способствует стабилизации липидного обмена. Стародубова посоветовала не злоупотреблять ананасами, несмотря на их состав и низкую калорийность, поскольку они могут нарушить пищеварение и вызвать аллергическую реакцию.

Диетолог ранее рассказала, что апельсины помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Специалист подчеркнула, что витамин С укрепляет стенки сосудов, а клетчатка, которая содержится в продукте, способствует нормализации липидного обмена.