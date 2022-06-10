Диетолог описала плюсы и минусы вегетарианства Диетолог Соломатина описала плюсы и минусы вегетарианства

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Вегетарианцы более вдумчиво подходят в определению своего рациона, как правило, они отказываются не только от мяса, но и от вредных трансжиров и алкоголя, отметила диетолог Елена Соломатина. В беседе с Lenta.ru она добавила, что одним из плюсов вегетарианства является высокое потребление клетчатки, которая помогает избежать атеросклероза и лишнего веса.

Это и профилактика атеросклероза, и лишнего веса, но, главное, что они получают пребиотик для кишечной микрофлоры и тем самым восстанавливают ее, а опосредованно восстанавливают свой организм: и нервная система восстанавливается, и сердечно-сосудистая, это и профилактика рака, и прочее-прочее, — перечислила Соломатина.

Однако, заметила она, вегетарианцы испытывают недостаток B12, железа, цинка и других веществ. Диетолог подчеркнула, что желудок человека приспособлен к смешанному типу питания, поэтому людям нужно есть мясо. По словам Соломатиной, при сильном стрессе или заболевании у вегетарианцев могут начаться когнитивные нарушения со стороны нервной системы, а также не будет хватать энергии для повседневных дел.

Диетолог резюмировала: если сравнить вегетарианца с неправильно питающимся мясоедом, то выигрывает первый. Однако важно соблюдать золотую середину, добавила Соломатина, так как вегетарианцы проигрывают людям, которые просто соблюдают принципы правильного питания.

Ранее диетолог Наталья Круглова заявила, что болезненное стремление к правильному питанию, строгому соблюдению диеты чревато для граждан опасным состоянием — расстройством пищевого поведения или орторексией. Она отметила, что любое отступление от рациона такими людьми воспринимается как катастрофа — «когда люди делят продукты на „чистые“ и „нечистые“ — с ГМО, глютеном, лактозой и без них».