Диетолог оценила эффективность диеты по группе крови Диетолог Коробкина: диета по группе крови абсурдна и не подтверждена научно

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Популярная в последнее время диета, согласно которой в зависимости от группы крови человеку якобы подходят или не подходят определенные продукты, абсурдна и не обоснована с научной точки зрения, заявила в беседе с «Газетой.Ru» диетолог Анна Коробкина. Она отметила, что согласно положениям этой диеты, 40% населения со второй группой крови можно давать одинаковые диетологические рекомендации. При этом такой подход не учитывает национальных привычек и различий в климатических условиях.

Эта диета доходит до абсурдных утверждений. <...> Получается, согласно этой теории, диетологии не нужен индивидуальный подход и почти 40% населения Земли со второй группой крови можно дать одинаковую рекомендацию, например отказаться от красного мяса, и все проблемы со здоровьем и лишним весом будут решены, — говорит Коробкина.

Эксперт уточнила, что данная диета рекомендует исключить людям с первой группой крови из рациона картофель, капусту, баклажаны, клубнику, все крупы, молоко. Диетолог напомнила, что первую группу крови, по статистике, имеют преимущественно славяне. Получается, что такой подход рекомендует большей части россиян отказаться от базовой и привычной для них еды. Помимо этого, данный подход не имеет под собой научного обоснования, так как связь между группой крови и питанием никак не доказана, уточнила специалист.

Если верить в принципы питания по группе крови, то в организме якобы возникает конфликт пищевых белков и антител крови, что наносит вред здоровью. Но загвоздка в том, что любые белки никогда прямо не поступают в кровь, они перед этим расщепляются до аминокислот, и никакие антитела не смогут разобраться, откуда «родом» эти аминокислоты, — пояснила Коробкина.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что людям старше 60 лет сбросить лишний вес возможно с помощью физической активности, полноценного сна и правильного питания, даже несмотря на то, что похудение в пожилом возрасте проходит значительно сложнее из-за замедления обменных процессов. По ее словам, для похудения пожилым нужно не только увеличить подвижность в целом, но и делать упражнения для сохранения мышечной массы. Также эксперт добавила, что сохранение мышечной ткани обеспечивает гормон, который вырабатывается именно ночью, поэтому поддерживать режим сна также важно.