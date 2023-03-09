Диетолог рассказала о вреде овсянки для пожилых людей Диетолог Лазуренко: овсянка может повысить риск остеопении и остеопороза у пожилых людей

Ежедневное употребление овсянки обедняет рацион на предмет содержания кальция, рассказала «Москве 24» диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, это вредно для пожилых людей, поскольку повышает у них риск развития таких заболеваний, как остеопения и остеопороз, которые характеризуются снижением плотности костной ткани. Помимо того, употребление овсяной каши быстрого приготовления может привести к набору лишнего веса, предупредила врач.

Овсянка, особенно быстрого приготовления, может обеднять рацион по кальцию. Для пожилых людей это не очень хорошая ситуация. Есть риски развития остеопении и остеопороза <...> Овсянка не дает возможности полноценно усваивать кальций из других продуктов и использовать его как катализатор в биохимических процессах, — пояснила Лазуренко.

Диетолог посоветовала пожилым людям употреблять овсянку не чаще, чем один раз в две недели. В другие дни ее следует заменить на более полезные крупы, такие как перловка, бурый рис или гречка.

Диетолог Дарья Русакова ранее рассказала, что овсяная каша противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью и склонным к аллергии. Кроме того, есть овсянку можно не более двух-трех раз в день. Эксперт отметила, что овсяная каша может выводить из организма полезные вещества, поэтому в неделю ее можно употреблять только два-три раза, а в другие дни заменить другими крупами.