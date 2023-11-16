Диетолог объяснила связь между шоколадом и прыщами Диетолог Мансурова: сам по себе шоколад не является причиной появления прыщей

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Утверждение о том, что от шоколада на коже появляются прыщи, верно лишь отчасти, рассказала в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова. По ее словам, сам по себе шоколад не является причиной возникновения акне, но содержащиеся в продукте жиры и сахар действительно приводят к повышению выработки сала в организме.

Как объяснила специалист, жиры и сахар повышают синтез гормона тестостерона, избыток которого оказывает эффект на сальные железы: они увеличиваются, вырабатывая большее количество сала, что проявляется на лице в виде воспалений. Входящее в состав шоколада молоко может привести к нарушениям в микрофлоре кишечника, размножению патогенных бактерий, которые также становятся причиной появления акне.

Кроме того, по словам врача, чрезмерное увлечение шоколадом может вызвать аллергические реакции, в том числе отек Квинке или крапивницу. Дело в том, что в шоколаде часто присутствуют такие компоненты, как яйца, орехи и соя, а также ароматизаторы, красители и другие аллергены.

Между тем шоколад может понижать уровень холестерина в крови, продолжила эксперт. Масло какао, входящее в состав продукта, содержит ненасыщенную олеиновую кислоту, а также флавоноиды, являющиеся антиоксидантами. Они могут тормозить окислительные процессы в плазме крови, за счет чего замедляется образование бляшек в сосудах. Поэтому шоколад полезен для борьбы с «вредным» холестерином, но только при условии употребления не более одной-двух полосочек в день, причем содержание какао в нем должно быть не менее 60%.

Также врач рассказала, что шоколад можно не исключать из рациона при сахарном диабете. Однако нужно выбирать продукт с максимально низким гликемическим индексом. Это горький шоколад или шоколад на фруктозе. В день можно съедать не больше пары долек, предупредила диетолог.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что шоколад входит в число продуктов, способных поднять настроение. При этом предпочтение следует отдать горькому шоколаду, в котором не менее 78% какао-бобов.