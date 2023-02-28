Диетолог объяснила связь онкологии и подгоревшей еды Диетолог Соломатина рассказала о риске развития онкологии из-за употребления подгоревшей еды

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Частое употребление в пищу подгоревшей еды повышает риск развития онкологий и может привести к раннему старению, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она рассказала «Москве 24», что во время дымления выделяются полиароматические углеводороды, из-за которых могут возникнуть раковые клетки.

Когда мы жарим картошку и где-то подгоревшая корочка — это как раз провокатор возникновения онкологии. Когда происходит дымление, выделяются полиароматические углеводороды. Это тоже провокатор и онкологии, и повреждения наших клеток, — пояснила диетолог.

По словам Соломатиной, углевод во время жарки сливается с белком, образуя поперечные сшивки. Именно это приводит к раннему старению, на лице могут возникать морщины. Врач также объяснила, что этот процесс также негативно влияет на состояние внутренних жизненно важных органов.

Подгоревшую еду опасно есть. Дело в том, что во время жарки образуются конечные продукты гликирования, то есть это когда углевод, по сути, сливается с белком и образует поперечные сшивки. На лице это может проявляться морщинами. Такие морщины также появляются у нас и внутри на жизненно важных органах, сосудах и так далее. То есть идет фактически раннее старение, — заключила врач.

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