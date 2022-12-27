Диетолог объяснила, при каких болезнях нельзя есть холодец Диетолог Дюваль: холодец нельзя есть при подагре, панкреатите и мочекаменной болезни

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Холодец

Холодец противопоказан больным подагрой из-за высокого содержания пуринов в его ингредиентах, рассказала «Москве 24» диетолог Анжелика Дюваль. Это вещество также поддерживает процессы камнеобразования в организме, поэтому холодец нельзя есть людям с мочекаменной болезнью, рассказала врач. Она добавила, что употребление этого блюда также может привести к обострению панкреатита.

Из-за высокого содержания пуринов в ингредиентах таких блюд, как холодец, студень, заливное, они запрещены при подагре. При этом заболевании такие блюда не рекомендуется употреблять <...> Холодец нельзя есть при мочекаменной болезни. Это тоже связано с пуринами. Они провоцируют кристаллизацию, камнеобразование, — рассказала Дюваль.

Диетолог посоветовала тем, у кого нет противопоказаний к употреблению холодца, есть это блюдо с острыми специями, такими как хрен и горчица, которые облегчат его переваривание. Эксперт отметила, что холодец из рыбы наиболее полезен, так как он наименее калориен и в нем содержится больше коллагена, чем в вариантах с говядиной и свининой.

Диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что хрен и горчица одинаково хорошо раскрывают вкус холодца и помогают его усвоению. Она отметила, что при выборе приправы также следует учитывать различия в их воздействии на организм. По ее словам, горчица оказывает разогревающее воздействие, тогда как хрен стимулирует выброс половых гормонов. Эксперт отметила, что обе приправы имеют разный химический состав.