Диетолог объяснила пользу киноа для организма Диетолог Соломатина: содержание фосфора в киноа сравнимо с рыбой

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Киноа является очень ценным для организма продуктом, так как содержит много белка, калия, кальция, клетчатки, а также большое количество фосфора, рассказала в беседе с «Радио 1» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, по содержанию фосфора киноа может сравниться с рыбой. Эксперт также отметила, что продукт не содержит глютен и имеет низкий гликемический индекс. Врач утверждает, что единственный минус киноа — его высокая цена, ведь крупу не производят в России.

Так как в России киноа не выращивают, его приходится привозить, а это расходы на логистику, рекламу. Налет экзотики очень удорожает этот продукт. Если вы можете финансово позволить его покупку, приобретайте его. Если нет, замените его гречкой или бурым рисом, которые близки к киноа по составу, — посоветовала эксперт.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что картофель является самым опасным овощем для людей с диабетом первого и второго типа. Специалист отметил, что причина кроется в высоком гликемическом индексе, то есть для усвоения картофеля организму нужен инсулин, который у диабетиков не вырабатывается.

До этого диетолог Наталья Круглова рассказала, что некоторые продукты обязательно нужно употреблять в холодное время года, в первую очередь речь идет о квашеной капусте. Она напомнила, что квашеная капуста содержит большое количество витамина С. Более того, этот продукт очень важен для поддержания здоровой микрофлоры кишечника.