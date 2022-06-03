Диетолог объяснила, почему витамины из пищи могут не усваиваться Диетолог Королева: витамины могут не усваиваться из-за жестких диет и заболеваний ЖКТ

Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Витамины из пищи могут не усваиваться в организме из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), жестких диет и плохого пережевывания пищи, заявила диетолог Егана Королева. Она добавила,что при синдроме раздраженного кишечника полезные микроэлементы просто выводятся из организма, пишет «Москва 24».

Если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, гастриты, синдром раздраженного кишечника, то нарушается проницаемость, то есть усвоение из пищи витаминов и минералов. Тогда они просто выводятся из нашего организма, — пояснила Королева.

Она порекомендовала людям с заболеваниями ЖКТ употреблять продукты с содержанием витамина А: например, печень трески, морковь и зелень. Диетолог также уточнила, что дефицит полезных веществ может быть следствием жесткой диеты. По словам Королевой, если не есть богатые витаминами продукты, то организму будет неоткуда их получить. Диетолог заверила, что больше всего полезных микроэлементов содержится в фруктах, овощах и молочных продуктах.

Ранее нутрициолог Ксения Пустовая заявила, что магний, калий, цинк, селен, а также витамины группы B и D снижают уровень стресса в организме. Ее коллега Елена Ефимова для выработки гормона счастья порекомендовала принимать 5-гидрокситриптофан, или 5-HTP, который в головном мозге преобразуется в серотонин.