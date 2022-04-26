Диетолог объяснила, почему сахар сокращает продолжительность жизни Диетолог Соломатина: избыток сахара разрушает кровеносные сосуды в человеческом организме

Сахар, который не может усвоиться в организме, начинает постепенно разрушать кровяное русло, сосуды и внутреннюю выстилку, заявила диетолог Елена Соломатина. Она также добавила, что из-за злоупотребления сахаром могут образовываться атеросклеротические бляшки, пишет «Москва 24».

Образуется атеросклеротическая бляшка. Даже если это просто бляшка, она начинает мешать кровотоку. Начинаются завихрения, формирование тромбов. Этот тромб может оторваться и пойти по кровяному руслу и закупорить артерию, которая питает мозг, сердце или лёгкие. Произойдет инсульт или инфаркт, нарушение дыхания, — предупредила Соломатина.

В таком случае, если человеку повезёт и его успеют спасти, он, вероятнее всего, останется инвалидом до конца жизни, отметила диетолог. Однако если тромб совсем закупорится, пациент с наибольшей вероятностью погибнет.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с NEWS.ru рассказал о допустимой ежедневной порции сахара в день. Эксперт объяснил, что в среднем можно употреблять от 12 до 22 граммов сахара в день. Но люди, страдающие какими-либо заболеваниями, должны отказаться от сахара.