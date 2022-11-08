Диетолог объяснила, почему похудение заканчивается повторным набором веса Диетолог Шестакова назвала ошибками при похудении быстрый сброс веса и непродуманное питание

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Самая распространённая ошибка при похудении — сбрасывать вес быстро, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Ольга Шестакова. По словам медика, достигается экстремальное снижение веса, как правило, голодовками, а это ненормально. Как отметила диетолог, при стремительном похудении эффект, конечно, наступает быстро, однако только потому, что сжигается вовсе не жировая ткань, а мышцы и вода. В результате человек радуется достигнутой цели, расслабляется, начинает есть, и вес стремительно возвращается, напомнила врач.

Никогда не используйте стратегии снижения веса, которые заставляют круглосуточно ощущать голод. После такой диеты человек обязательно начинает переедать. Потому что, учась игнорировать свой голод, привыкает игнорировать и насыщение тоже, — пояснила Шестакова.

Ещё одной распространённой ошибкой при похудении медик назвала отсутствие продуманного режима питания. По её словам, необходимо не «бороться» с едой, а вместо этого надо выстраивать рацион и работать с привычками пищевого поведения.

Очень важно при этом смещать фокус внимания с борьбы на заботу и не зацикливаться на том, что нужно непременно справиться с лишним весом, заключила Шестакова.

Диетолог Лорен Манакер ранее рассказала, что пристрастие к конфетам и газировке, нехватка полезных белков и жиров в рационе, а также недостаточное потребление продуктов с пробиотиками — это пищевые привычки, способные привести к накоплению лишнего веса. По её словам, для похудения в первую очередь стоит отказаться от регулярного потребления сладостей, так как это пустые калории, которые не поддерживают чувство насыщения.