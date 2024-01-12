Диетолог объяснила, почему молоко противопоказано пожилым Диетолог Писарева: молоко повышает уровень холестерина у пожилых

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Употребление молока в пожилом возрасте лучше ограничить, так как оно способствует повышению уровня холестерина в крови, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Ирина Писарева. Кроме того, по ее словам, даже если в молодости у человека не было аллергии на молочные продукты, то после 50 лет может развиться непереносимость молочного белка.

Специалист рассказала, что для здоровья опасна присутствующая в молоке пальмитиновая кислота, которая, накапливаясь в организме, в дальнейшем может стать причиной возникновения атеросклероза. При этом врач напомнила, что молоко содержит необходимый для человека кальций, который можно получать, употребляя кисломолочные продукты в небольших количествах.

Также, по словам диетолога, многие взрослые и дети страдают дефицитом фермента, который способствует расщеплению молочного сахара лактозы. В связи с этим употребление молока может вызывать метеоризм, боли в животе и диарею.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что какао помогает снизить уровень стресса, уменьшает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияет на кровообращение. Специалист отметила, что этот напиток также может повысить настроение и улучшить память.