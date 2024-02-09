Диетолог объяснила, почему интуитивное питание подходит не всем Врач Круглова: интуитивное питание помогает лишь при рациональном подходе к пище

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Интуитивное питание, основанное на желании человека есть те или иные продукты так часто, как он хочет, поможет похудеть только людям со здоровым пищевым поведением, рассказала в беседе с «ФедералПресс» врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, подход к пище при таком виде диеты должен быть рациональным.

Интуитивное питание основано на желаниях человека, на его желаниях есть какие-то продукты так часто, как он хочет. <...> Но тогда мы должны понимать, что у человека абсолютно здоровое пищевое поведение, — подчеркнула специалист.

Диетолог добавила, что человек со здоровым пищевым поведением может ориентироваться на свои сигналы насыщения или на желание есть определенные продуты. Однако если присутствуют нарушения пищевого поведения, особенно приводящие к набору веса, то человек не может ориентироваться лишь на интуицию, так как у него не хватает навыков правильного питания и устоявшихся пищевых привычек.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что отказ от продуктов с жирами не поспособствует похудению. По ее словам, более эффективным станет отказ от лишних углеводов, так как каждая неиспользованная молекула сахара превращается в две молекулы жира, впоследствии откладывающегося в организме.