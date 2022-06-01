Диетолог объяснила, кому опасно есть ранние арбузы Диетолог Круглова: детям и людям со сниженным иммунитетом не стоит есть ранние арбузы

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Детям, людям с аллергией или сниженным иммунитетом не стоит есть ранние арбузы, так как это может привести к отравлению, считает диетолог Наталья Круглова. Она также добавила, что у предрасположенных людей могут обостриться хронические заболевания или недуги желудочно-кишечного тракта, пишет «Москва 24».

У предрасположенных людей может возникнуть обострение хронических заболеваний, если такие уже имеются, и обострение заболеваний пищеварительного тракта. Если это какие-то воспалительные заболевания, то в целом это тоже может способствовать тому, что произойдет обострение. Может быть нарушение со стороны пищеварительной системы, тошнота, рвота, болевые ощущения в области желудка, — уточнила Круглова.

По ее словам, ранние арбузы часто содержат в себе много нитратов, которые используют для ускоренного роста плодов. Диетолог подчеркнула, что от одного арбуза человек не пострадает, однако если съесть несколько, то это чревато отравлением. Круглова порекомендовала употреблять эту ягоду в сезон, при этом оптимальным временем диетолог назвала период с конца августа по октябрь.

Ранее диетолог Нурия Дианова заявила, что покупать арбузы раньше августа не стоит из-за высокого содержания в них селитры. Если же очень хочется съесть арбуз уже сейчас, в мае, то следует попросить у продавца документы с данными по уровню нитратов.