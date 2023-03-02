Диетолог объяснила, кому может навредить мед Диетолог Дианова предостерегла аллергиков от употребления меда

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Людям, склонным к аллергическим реакциям, и диабетикам стоит отказаться от употребления меда, предостерегла врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В беседе с «Москвой 24» она объяснила, что мед может навредить тем, кто страдает от лишнего веса и жировой болезни печени. По словам специалиста, этот продукт калорийный и аллергенный.

Прежде всего мед не стоит есть тем, у кого аллергия. Также не думаю, что его следует употреблять тем, у кого имеется сахарный диабет и лишний вес. <...> Когда уже есть жировой гепатоз, а он, как правило, идет вместе с лишним весом, то фруктоза, которая содержится в меде, является неподходящим продуктом, — пояснила врач.

Дианова отметила, что мед при отсутствии противопоказаний стоит употреблять в ограниченных количествах. Диетолог порекомендовала есть не больше одной-двух чайных ложек в том случае, если в рационе нет добавленного сахара. Специалист напомнила, что по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за норму принято употребления сахара до 50 граммов в день, чтобы не навредить здоровью. Дианова порекомендовала снизить количество сахара до 25-30 граммов.

Врач-диетолог Марьям Джутова ранее объяснила, что норма сахара в день не должна превышать 10 чайных ложек. По словам специалиста, в ежедневном рационе человека следует сократить до минимума количество сахаросодержащих продуктов.