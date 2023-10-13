Диетолог объяснила, когда фастфуд может быть полезен Диетолог Третьяк: жирная еда поможет правильно «распрощаться» со сладким

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Употребление жирной пищи и даже фастфуда можно использовать как способ борьбы с тягой к сладостям, рассказала в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог и фитнес-тренер Виктория Третьяк. По словам специалиста, отказываться от сладкого нужно постепенно, а пища должна быть насыщена «правильными» жирами.

К «правильным» относят жиры, которые содержатся в рыбе, орехах, молоке и авокадо. А вот майонез, кетчуп, чебуреки и печенье содержат «плохие» жиры. <...> Отказываться от сладкого с помощью таких жиров неправильно. Но и полностью ограничивать себя в каком-нибудь фастфуде не стоит. Ваш рацион должен состоять на 80% из здоровой пищи и на 20% из вредной, — объяснила эксперт.

По мнению эксперта, такой баланс поможет организму легче перестроиться на новый режим. Диетолог также объяснила природу сахарной зависимости. По ее словам, повышенная тяга к сладкому объясняется тем, что такая еда стимулирует клетки-рецепторы «гормона удовольствия» дофамина.

После употребления сладкого удовольствия становится больше, хочется испытывать его чаще, а при отказе человек испытывает стресс, — рассказала Третьяк.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что ожирение вызывают не отдельно изолированные продукты, а избыточная калорийность рациона. По ее словам, регулярное употребление соусов, майонеза и сладостей может привести к резкому набору лишнего веса.