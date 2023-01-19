Диетолог объяснила, какие продукты могут вызвать изжогу Диетолог Дюваль: изжогу может вызвать стимулирующая выработку соляной кислоты пища

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Изжогу может вызвать употребление ряда продуктов, которые стимулируют выработку соляной кислоты, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Анжелика Дюваль. Речь идет о жирной и острой пище со специями, а также копченом, спиртном и шоколаде, пояснила эксперт. По ее словам, на выработку соляной кислоты также и углеводы, которые также провоцируют газообразование, поэтому при употреблении макарон и выпечки возможно столкнуться сразу с несколькими неприятными последствиями.

Есть продукты, которые стимулируют выработку соляной кислоты. Основные категории — это жирная, острая пища со специями, а также все копченое, спиртное и шоколад. Они могут вызвать изжогу <...> Углеводы тоже способствуют выработке кислоты, — отметила Дюваль.

Диетолог добавила, что изжога может появиться из-за свежевыжатых соков и газировки. Помимо того, появление этого симптома может спровоцировать употребление томатов и томатного сока. Специалист добавила, что кофе также стимулирует выработку соляной кислоты, поэтому лучше не пить его натощак.

Врач уточнила, что изжога может возникнуть в том числе из-за болезней ЖКТ. Этот симптом может проявляться при гастрите, воспалении желчного пузыря, слизистой пищевода или двенадцатиперстной кишки. Также изжога может быть вызвана тесной одеждой или туго затянутым ремнем, отметила Дюваль.

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова ранее перечислила пять правил питания, которых стоит придерживаться при изжоге. Она рекомендует питаться небольшими порциями, не запивать еду напитками, избегать спиртного и не есть за четыре часа до сна. Также необходимо исключить из рациона вызывающие изжогу продукты: кофе, шоколад, мяту, помидоры, острое, жирные соусы и мясо.