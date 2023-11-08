Диетолог объяснила, как выявить непереносимость лактозы Диетолог Микрюкова: вздутие живота может указывать на непереносимость лактозы

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Вздутие живота, газообразование, диарея и дискомфорт после употребления молочных продуктов могут указывать на непереносимость лактозы, объяснила врач-диетолог Алена Микрюкова. В разговоре с РИАМО специалист уточнила, что подтвердить свои опасения можно на консультации у врача-гастроэнтеролога. Он также поможет выявить причины возникновения непереносимости.

Самостоятельно заподозрить у себя непереносимость лактозы можно, если у вас бывают такие симптомы, как вздутие живота, газообразование, диарея и дискомфорт в животе после употребления молочных продуктов, — пояснила диетолог.

Самый простой способ определить наличие непереносимости — диета. Врач рекомендует на некоторое время исключить все молочные продукты. Если состояние после этого улучшается, то это подтверждает непереносимость лактозы. Кроме того, можно пройти тест на водород в выдыхаемом воздухе: повышенный уровень после употребления раствора лактозы подтвердит диагноз. Микрюкова добавила, что также существует генетический тест.

Нутрициолог Ирина Мансурова ранее предупредила, что кофе с молоком может вызывать у человека диарею. По ее словам, организм некоторых людей не способен расщеплять или переваривать лактозу.