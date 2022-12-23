Диетолог объяснила, как сделать новогоднее застолье менее вредным Диетолог Павлюк посоветовала приготовить новогодний стол с белковыми блюдами и овощами

Фото: shutterstock

Чтобы сделать новогоднее застолье менее вредным для организма, при его подготовке следует отдать предпочтение белковым блюдам и овощам, рассказала «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, запеченная без кожи курица содержит минимальное количество вредных жиров. Вместо тортов и сладкого лучше поставить на новогодний стол фруктовые салаты, посоветовала эксперт. Также она предостерегла от чрезмерного употребления алкоголя, так как это вредно не только само по себе, но также способствует перееданию.

Курица — наиболее бюджетная. Если удалить кожицу и запечь ее, будет минимум вредных жиров. Белковое блюдо дает нам насыщение. К этому можно добавить больше овощей и фруктов — различные нарезки, чтобы стол был красивый, разноцветный: яблоки, груши, можно добавить сливу, ананасы. Это лучшие варианты десертов, — посоветовала Павлюк.

Диетолог пояснила: чтобы не выпить лишнего алкоголя важно употреблять дополнительный объем воды соразмерно количеству выпитого спиртного. Для этого эксперт порекомендовала добавлять замороженный лед в фужеры с шампанским.

Врач-терапевт Талдомской ЦРБ Юлия Паваротная ранее посоветовала делать между приемами пищи 30-минутный перерыв. Чтобы не съесть много во время новогоднего застолья, врач предложила «постепенно подъедать» блюда с праздничного стола в течение дня. По ее словам, это поможет не чувствовать сильный голод, когда начнется новогодний ужин. Также она порекомендовала есть мясо с овощами. По словам врача, лучше не совмещать мясо с картофелем и рисом, так как это ухудшает пищеварение.