Диетолог объяснила, как пожилым людям сбросить лишний вес Диетолог Соломатина: сбросить вес пожилым поможет полноценный сон и правильное питание

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Людям старше 60 сбросить лишний вес возможно с помощью физической активности, полноценного сна и правильного питания, даже несмотря на то, что похудение в пожилом возрасте проходит значительно сложнее из-за замедления обменных процессов, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, для похудения пожилым нужно не только увеличить подвижность в целом, но и делать упражнения для сохранения мышечной массы. Также эксперт добавила, что сохранение мышечной ткани обеспечивает гормон, который вырабатывается именно ночью, поэтому поддерживать режим сна также важно, чтобы сбросить лишний вес.

Нужно пересмотреть свое питание, образ жизни, увеличить подвижность, сохранять мышечную массу, обязательно нужно высыпаться, — уточнила специалист.

Пожилым людям, чтобы похудеть, важно убрать из рациона вредные продукты, такие как жирное, жареное и сладкое. По словам Соломатиной еду лучше тушить варить или готовить на пару. Также худеющий человек должен обеспечить свой организм быстро усваиваемым белком — это может быть курица, индейка, рыба или белок яйца, пояснила эксперт. Помимо того, специалист порекомендовала обязательно добавить в рацион бобовые.

Можно есть ягоды, фрукты в ограниченном количестве, некрахмалистые овощи, цельнозерновые крупы, нежирное мясо, кисломолочные продукты — обязательно. Нужно восстанавливать микрофлору кишечника. Потому что от микробиома зависит огромное количество процессов в нашем организме, — добавила эксперт.

Офтальмолог Вячеслав Куренков ранее рассказал, что пожилым людям следует проходить ежегодное обследование у офтальмолога даже при полном здоровье глаз, чтобы вовремя распознать проблемы со зрением. По его словам, в пожилом возрасте очень важна профилактика, так как многие заболевания глаз начинаются бессимптомно. Снижение зрение начинается на той стадии, когда лечить недуг поздно и можно только затормозить его, пояснил специалист.