Диетолог объяснила, как избежать срывов во время диеты Диетолог Дианова: избежать срывов во время диеты можно разнообразив питание

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Чтобы избежать срывов во время диеты, важно обеспечить разнообразие в питании, рассказала «Москве 24» диетолог Нурия Дианова. По ее словам, для похудения также важно присутствие в рационе белков, которые ускоряют метаболизм, а также клетчатки и жиров. Специалист подчеркнула, что сбросить лишний вес без сложных углеводов невозможно — в том числе потому, что благодаря им белки усваиваются лучше.

Если человек начитался какой-то диеты, а там надо пять дней сидеть на одной куриной грудке, гречке и брокколи, это же застрелиться можно. Я, например, два раза не могу есть одну и ту же еду. Мне это неинтересно. Разнообразие — залог отсутствия срывов, — подчеркнула Дианова.

Диетолог рассказала, что лучшим белком с точки зрения усвояемости и качества является яичный белок. Мясо, по ее словам, лучше есть на обед — для утреннего и вечернего приема пищи оно не подходит. При этом рыбу можно есть в любое время суток. Также эксперт подчеркнула, что для похудения овощи и фрукты должны составлять половину основного приема пищи из-за содержащейся в них клетчатки, которая дает ощущение сытости.

Диетолог Елена Щетинина ранее рассказала, что похудеть после новогодних каникул зачастую можно без физической активности, просто наладив правильный режим питания. По ее словам, зачастую люди в праздники набирают 2–3 кг, справиться с которыми можно, убрав из рациона продукты на 500 ккал. Эксперт отметила, что в таком случае лишний вес удается скинуть в течение месяца.