Диетолог объяснила, как избавиться от пухлых щек Диетолог Кондаурова посоветовала изменить рацион питания, чтобы избавиться от пухлых щек

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Чтобы избавиться от пухлых щек и второго подбородка, следует изменить рацион питания, посоветовала диетолог Анастасия Кондаурова. Она рассказала LIFE.ru, что проблемы с лишним весом могут проявляться в разных частях тела. Специалист объяснила, что забота о своем теле, которая в том числе заключается в правильном питании и умеренных физических нагрузках, приводит к избавлению от лишнего веса и помогает восстановить здоровье.

Часто мы сталкиваемся с проблемой лишнего веса, и это может проявляться в разных частях тела. Но одна из самых неприятных проблем — это пухлые щеки и второй подбородок. К счастью, мы можем изменить свой рацион и решить эту проблему через заботу о теле, — отметила диетолог.

Специалист порекомендовала снизить потребление соли, потому что ее избыток приводит к задержке жидкости в организме и становится причиной отечности. Важно выбирать полезную альтернативу соленым приправам. Также нужно пить достаточное количество чистой воды. Это способствует выведению лишней жидкости из организма. На один килограмм веса должно приходиться 30-40 мл воды в день, пояснила Кондаурова.

Специалист порекомендовала проверить рацион на наличие полезных жиров и аминокислот, которые улучшают качество и эластичность кожи и восстанавливают мышечный тонус. В меню стоит включить орехи, рыбу, масла и морепродукты. При этом простые углеводы лучше всего заменить на полезные продукты, например, фрукты, овощи и крупы. Избавиться от лишнего веса поможет увеличение количества потребляемого белка.

Ранее стало известно, что британские ученые придумали необычный способ похудеть. Для этого необходимо в течение 45 минут после еды использовать жевательную резинку. Жвачка подавляет возвращение аппетита и уменьшает тягу к сладкому и соленому.