Диетолог объяснила, как есть и не толстеть

https://static.news.ru/photo/3c52ff66-98d5-11eb-91a1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная заявила, что на появление нежелательного веса влияет не только качество и количество потребляемых продуктов. По её словам, важна и обстановка, в которой проходит приём пищи.

Так, быстрее толстеют люди, во время еды отвлекающиеся на внешние раздражители. Чтобы не толстеть, следует принимать пищу в расслабленном состоянии, отметила диетолог в интервью радио Sputnik.

Не надо смотреть телевизор, не надо слушать музыку. Только так вы поймёте всю прелесть еды, получите вкусовые ощущения, насладитесь качеством еды и получите удовольствие. При этом вы едите медленнее и съедаете ровно столько, сколько нужно, — добавила Бережная.

Также противопоказано есть стоя или на бегу. Эксперт считает, что в таких условиях люди плохо прожевывают еду, глотая большие куски, а это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Перекусы на ходу порой заканчиваются перееданием.

На ходу вы не ощущаете чувство сытости, поэтому можете съесть гораздо больше, чем нужно было, — подчеркнула врач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сгладить негативный эффект от потребления фастфуда может ограничение количества солёной пищи, сладостей, жирного мяса и молочных продуктов. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова. Она напомнила, что еда из заведений быстрого питания вредна даже для людей с хорошим метаболизмом. Причём последствия не ограничиваются только лишь риском увеличения веса.