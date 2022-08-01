Диетолог назвала замедляющие старение ягоды Диетолог Соломатина: употребление яркоокрашенных ягод может замедлить старение

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Употребление яркоокрашенных ягод помогает замедлить старение, поэтому их необходимо включить в рацион людям после 60 лет, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. В чернике, ежевике, клюкве, бруснике и клубнике много антиоксидантов, которые предотвращают окислительные процессы, связанные со старением, рассказала она «Москве 24».

В ягодах, окрашенных в желтые, желто-оранжевые тона, например в облепихе, содержатся вещества, которые защищают их от излишнего солнечного излучения и не дают повреждаться. Поэтому пожилых людей эти ягоды могут предохранить от раннего старения, связанного с дегенеративными изменениями в сердечно-сосудистой системе, предотвратить онкологию, — сообщила эксперт.

Врач также добавила, что употребление черники помогает в профилактике катаракты и глаукомы. В крыжовнике содержится янтарная кислота, которая помогает ускорить метаболизм, а вишня и черешня, богатые меланином, могут улучшить качество сна.

Ранее Елена Соломатина назвала продукты, необходимые для поддержания здоровья почек. От воспалений предохраняют ягоды, арбуз и иван-чай, а для поддержания функций органа нужно употреблять минимум 30 мл воды на килограмм веса ежедневно, рассказала диетолог.