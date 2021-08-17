Диетолог назвала вредные молочные продукты

Диетолог Дарья Русакова рассказала, какая кисломолочная продукция может навредить организму, передаёт «Ридус».

Специалист сообщила, что йогурты и творожки с добавками и наполнителями стоит считать сладостям, так как в них больше углеводов, чем в натуральном йогурте и твороге. А сахар не только может навредить фигуре, но и ухудшить всасывание кальция. Также она рекомендует избегать крахмала в составе.

Не рекомендую злоупотреблять обезжиренными молочными продуктами, потому что, как правило, чтобы достичь необходимой консистенции, в обезжиренный йогурт добавляют крахмал, а крахмал — это те же углеводы. Маложирные продукты с большим количеством крахмала не дают насыщения, а, наоборот, могут повышать уровень глюкозы в крови, — сказала Русакова.

При этом диетолог советует питаться сметаной жирностью 10–15%, но не больше, иначе продукт будет тяжело переварить.

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