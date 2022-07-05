Диетолог назвала вредные для организма каши Диетолог Королёва: не стоит есть манную кашу, белый рис и каши быстрого приготовления

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Каша из риса

Не стоит есть манную кашу, белый рис и каши быстрого приготовления, сообщила врач-диетолог Маргарита Королёва «Москве 24». Самая вредная из перечисленных, по её мнению, — манная каша, она содержит много углеводов и глютена.

Глютен — это клей, который в итоге цементирует микроворсинки тонкого кишечника, выключая его из работы, из переваривающей и усваивающей функции. Поэтому такими продуктами злоупотреблять нельзя, — сказала Королёва.

Также она не советует питаться белым рисом, потому что после обработки он лишился полезной оболочки. Вообще все максимально переработанные крупы больше вредят, чем приносят пользу, отметила Королёва. Из-за высокого гликемического индекса они нарушают работу инсулярного аппарата поджелудочной железы и приводят к избыточному весу.

Каши быстрого приготовления диетолог не рекомендует употреблять из-за высокого содержания сахара.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян и диетолог Кристина Шереметьева ранее заявили, что неправильное питание с высоким содержанием сахара и соли в продуктах, стресс и малоподвижный образ жизни приводят к увеличению числа людей с избыточным весом. Эксперты отметили, что от серьёзных проблем с лишним весом сейчас страдают от 24,4% до 35,5% россиян.