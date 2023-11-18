Диетолог назвала витамин, который приводит к сосудистой катастрофе Врач Соломатина: витамин К может привести к сосудистой катастрофе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Витамин К может увеличить свертываемость крови и привести к сосудистой катастрофе, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, много витамина К содержится в зелени, особенно в петрушке. Врач добавила, что отказ от продуктов, в которых много соли и сахара, а также содержащих трансжиры, позволит продлить жизнь и улучшить самочувствие.

Активная свертываемость — это источник тяжелых сосудистых катастроф в виде закупорок артериальных и венозных сосудов с самыми неблагоприятными последствиями — от инфаркта миокарда до инсульта, — сказала врач.

Ранее Соломатина рассказала, что полный отказ от употребления алкоголя положительно скажется на состоянии печени. Специалист подчеркнула, что многие любители спиртосодержащих напитков страдают от ожирения печени, которое возникает на фоне употребления спиртного.

Алкоголь оказывает разрушающее воздействие не только на печень, но и на весь организм в целом. Соломатина предупредила, что возникают проблемы с кожей, на лице образуется сосудистая сетка. Полный отказ от спиртного поможет улучшить внешний вид.

Врач-диетолог Маргарита Королева ранее предупредила, что кофе и алкоголь могут усилить тревожность. По ее словам, спиртные напитки оказывают негативное воздействие на нервную систему и на весь организм в целом.