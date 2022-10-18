Диетолог назвала суточную норму кофе Диетолог Тихомирова: суточная норма кофеина составляет 400 мг, или две чашки эспрессо

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Примерная суточная норма кофеина для человека составляет 400 мг — это приблизительно четыре чашки американо или две чашки эспрессо в день, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Тихомирова. При этом специалист отметила, что понятие нормы очень «размазанное», поскольку многие люди пьют кофе больше установленной нормы и чувствуют себя хорошо. Главное, по ее мнению, чтобы употребление напитка не отражалось негативно на здоровье.

Следует помнить о том, что суточная доза примерная, очень примерная для человека, — это 400 мг кофеина. В одной чашке растворимого кофе или американо содержится 100 мг, в чашке эспрессо — 200 мг кофеина. Это очень приблизительно, поэтому условная норма — четыре чашки кофе американо или две чашки кофе эспрессо в день, так, чтобы была суточная норма 400 мг кофеина, — пояснила врач.

Эксперт уточнила, что сам по себе кофе не вреден для организма, но у чувствительных к кофеину людей он может повышать давление и пульс — в таком случае употребление этого напитка лучше свести к минимуму.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что какао является лучшим антистрессовым напитком. По его словам, это связано с сосудорасширяющим действием и высоким содержанием витаминов группы B, благодаря им какао улучшает питание головного мозга и его возбудимость снижается. Также этот напиток снижает тревожность благодаря содержащемуся в нем магнию, который также успокаивает мозг и нормализует его работу, добавил эксперт.