«Делайте что хотите»: врач назвала способы не переесть за новогодним столом Диетолог Зубарева посоветовала танцевать, чтобы не объедаться в новогоднюю ночь

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Чтобы не переесть в новогоднюю ночь и чувствовать себя бодрым, нужно больше двигаться и танцевать, посоветовала терапевт и диетолог Наталья Зубарева. В праздники количество вызовов скорой возрастает, в том числе к людям с обострениями заболеваний ЖКТ, а в первые пару недель января те, у кого организм оказался покрепче, доходят до терапевтов и гастроэнтерологов, рассказала врач Lenta.ru. Новый год можно отметить вкусно и весело, а чтобы не переесть, нужно соблюдать простые правила: поесть заранее и не садиться за стол голодным, сказала врач. Но перекусывать весь день 31 декабря и наедаться ближе к ночи нельзя, предупредила Зубарева.

Не сидите всю ночь за столом, больше двигайтесь, танцуйте, общайтесь. Запланируйте активные развлечения: баня, снежки и хороводы вокруг елки, подвижные игры с детворой. Делайте что хотите, но пусть еда не будет вашим единственным развлечением, — сказала врач.

Зубарева посоветовала продумать меню с сочетающимися легкими блюдами и закусками, достаточно одного основного горячего блюда, пары салатов, нарезки, овощей, фруктов и десерта. При этом не нужно готовить «пять тазов салатов на месяц вперед», а потом есть это, «чтобы не пропало», добавила она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала добавить в селедку под шубой больше отварных овощей, и желательно приготовить домашний майонез, поменяв ингредиенты. Понадобятся перепелиные яйца, нежирная сметана или несладкий натуральный йогурт, либо заменить сметаной весь майонез.