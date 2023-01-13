Диетолог назвала способ похудеть без физических нагрузок Диетолог Щетинина: правильное питание поможет скинуть лишний вес без физической активности

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Похудеть после новогодних каникул зачастую можно без физической активности, просто наладив правильный режим питания, рассказала РИАМО диетолог Елена Щетинина. По ее словам, зачастую люди в праздники набирают 2–3 кг, справиться с которыми можно, убрав из рациона продукты на 500 ккал. Эксперт отметила, что в таком случае лишний вес удается скинуть в течение месяца.

Я редко встречала, чтобы за 10 дней 10 кг набрали, нет, конечно. 2–3 кг люди обычно набирают, и от этого можно избавиться с помощью 1–2 месяцев только с помощью еды, без физической активности <...> Это правильное питание, и достаточно быстро, в течение месяца можно скинуть эти 3 кг, которые набирают. Если человек набрал 1 кг, он гораздо быстрее справится с этим. Или просто можно отнять какие-то там 500 калорий, найти продукты, которые в рационе составляют эти 500 калорий, — рассказала Щетинина.

Диетолог пояснила, что лишний вес уйдет, если выйти на нормальный калораж в рационе и питаться последовательно. Также она добавила, что после новогодних праздников многие обращаются к диетологам, но для решения их проблем следует учитывать индивидуальные особенности.

Тут все равно нужно учитывать особенности каждого человека — кому-то можно оставить жиры, кому-то можно углеводы разрешить, кому-то нужно совершенно их сократить, оставляя только самое необходимое, — подытожила Щетинина.

Диетолог Нурия Дианова ранее рассказала, что нормализовать вес после праздников и легко сбросить лишние килограммы можно с помощью разгрузочных дней. По ее словам, быстрое снижение веса вредно и приводит к образованию морщин, поэтому вводить разгрузочные дни следует системно и на регулярной основе. По ее словам, достаточно устраивать пять таких дней в месяц.