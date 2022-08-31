Диетолог назвала сорт колбасы с канцерогенным эффектом Диетолог Русакова: копченая колбаса способна вызвать онкологию

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Копченая колбаса — самая опасная для организма, поскольку может вызвать онкологию, рассказала «Москве 24» кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По ее словам, колбасные изделия вредны сами по себе, так как в них содержится много добавок, загустителей и усилителей вкуса, а копченые сорта считаются особо опасными именно из-за способа их обработки.

При копчении, такой особой термической обработке, колбаса приобретает еще и канцерогенные эффекты, что может вызвать онкологические заболевания, — предупредила диетолог.

Русакова рекомендует минимизировать потребление копченой колбасы до не более, чем раза в неделю. В праздники она советует есть ее только в небольших количествах.

Диетолог Елена Тихомирова ранее заявила, что самыми вредными сочетаниями продуктов являются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. Например, к числу вредных относятся плов и макароны. Эксперт пояснила, что все те сочетания продуктов, в результате которых образуется высококалорийная еда, способствуют развитию ожирения. Она добавила, что вслед за этим развиваются гипертония, сахарный диабет и другие заболевания. Специалист при этом отметила, что желудочно-кишечный тракт человека способен переваривать абсолютно любую поступающую в организм пищу.