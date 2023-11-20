Диетолог назвала смертельно опасные для детей продукты Диетолог Кондаурова: содержащая ртуть рыба смертельно опасна для детей

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Некоторые продукты, например рыба с высоким содержанием ртути, яйца в грязной скорлупе или мясо после недостаточной термообработки, могут оказаться смертельно опасными для детей, предупредила диетолог Анастасия Кондаурова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметила, что они могут вызвать отравление или обострение хронических заболеваний.

Продукты с высоким содержанием ртути, бензола, бактерий по типу сальмонеллы. То есть если вы кормите ребенка яйцами и мясом, не промывая скорлупу или после недостаточной термообработки, он рискует подхватить опасное заболевание, столкнуться с отравлением или обострением хронических заболеваний, а может даже умереть, — уточнила диетолог.

Фастфуд, газированные напитки и сладости вредны для детей из-за высокого содержания химических добавок, жиров, сахара и соли. Они могут привести к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и ожирению, подчеркнула Кондаурова. Диетолог добавила, что употребление детьми ряда продуктов, таких как некачественные десерты, чревато проблемами с пищеварением и инфекциями.

Диетолог Асият Хачирова ранее посоветовала чаще давать подросткам овощи, фрукты, молоко, кефир, сыр, творог, мясо птицы, рыбу. По ее словам, главной проблемой детского рациона является обилие фастфуда, а также ежедневное употребление сладкой газировки.