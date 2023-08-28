Диетолог назвала случай, когда сочетание дыни с молоком может быть полезно Диетолог Мухина: сочетание дыни с молоком является хорошим слабительным

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Употребление дыни можно сочетать с кисломолочными продуктами только в случае, если человек желает добиться слабительного эффекта, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, такой «микс» может вызвать диарею.

Если мы смешаем дыню с кисломолочными продуктами, то может быть диарея. Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект, — отметила эксперт.

Кроме того, как отметила специалист, сочетание дыни с алкоголем также влечет за собой проблемы с пищеварением. Особенно неприятными последствиями чревато употребление дыни под пиво. Результатом может стать метеоризм, диарея, колики и тошнота.

Ранее врач-диетолог Ольга Шестакова рассказала, что дыню можно сочетать с любыми жидкостями без вреда для здоровья, в том числе можно пить после употребления продукта холодную воду. Эксперт опровергла распространенное мнение о том, что сочетание дыни с напитками способно нарушить процессы пищеварения. Специалист напомнила, что организм человека спокойно справляется с разделением продуктов на фракции и может одновременно переваривать разнообразную пищу.