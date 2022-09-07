Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей овощ Диетолог Аплетаева назвала белокачанную капусту самым полезным для пожилых людей овощем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белокочанная капуста — самый полезным овощ для пожилых людей, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Марина Аплетаева. По ее словам, продукт помогает снизить уровень холестерина в крови, который часто бывает повышен у пожилых. Эксперт утверждает, что этот эффект можно усилить, если заправлять капусту подсолнечным или оливковым маслом. Также врач отметила пользу квашеной капусты, которая помогает улучшить микрофлору кишечника и обогатить ее полезными бактериями.

При квашении капусты происходит практически тот же самый процесс, что и при сквашивании молочных продуктов. По составу она также богата всеми питательными веществами. Условно говоря, это пробиотик, только не содержащий молочные составляющие в таком растительном исполнении, — отмечает эксперт.

Также Аплетаева отметила, что белокочанная капуста богата витамином C, который особенно важен осенью, так как помогает защитить организм от простуд и вирусных инфекций. Кроме того, в этом овоще содержится много полезной клетчатки и пищевых волокон, необходимых для здоровья кишечника.

Диетолог Виктор Тутельян ранее рассказал, что пожилым людям лучше есть небольшими порциями от трех до пяти раз в день. По его словам, соблюдение этого правила поможет избежать недоедания и переедания, которые могут быть вредны для людей старшего возраста. Также специалист советует обязательно иметь в рационе достаточно полноценного белка. Также эксперт рекомендует обязательно держать в рационе полноценный белок, который организм мог бы легко усваивать. Это может быть рыба и творог, мясо пожилым людям употреблять лучше изредка. Кроме того, по его словам, не стоит забывать об овощах и фруктах.